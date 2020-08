Kabinett ernennt unabhängigen Expertenrat für Klimafragen

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Expertenrat für Klimafragen berufen, der die Bundesregierung bei der Anwendung des Bundesklimaschutzgesetzes unterstützen soll.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze zeigte sich zufrieden, dass man ausgewiesene Fachleute für den Expertenrat gewonnen habe. Die Mitglieder des Rats würden ihre Expertise zur Minderung von Treibhausgasemissionen, zu Emissionsdaten und zur Abschätzung künftiger Entwicklungen der Emissionen einbringen. "Damit werden sie die Bundesregierung unterstützen, den Klimaschutz in Deutschland weiter voranzubringen und unsere Klimaziele zu erreichen", erklärte Schulze.

Folgende Wissenschaftler sind in den neuen unabhängigen Expertenrat für Klimafragen berufen worden: Marc Oliver Bettzüge von der Universität Köln; Thomas Heimer von der Hochschule RheinMain; Hans-Martin Henning von der Universität Freiburg; Brigitte Knopf vom Berliner Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change; sowie Barbara Schlomann vom Frauenhofer Institut in Karlsruhe.

Im Bundesklimaschutzgesetz sind die Aufgaben des Expertenrats festgelegt. Er prüft die vom Umweltbundesamt vorgelegte Abschätzung der Treibhausgasemissionen des Vorjahres sowie die Annahmen, die den Angaben zur Treibhausgasminderungswirkung von Sofortmaßnahmen und Klimaschutzprogrammen zugrunde liegen, so das Umweltministerium.

Der Expertenrat wird Stellung nehmen, wenn die Bundesregierung die zulässigen Jahresemissionsmengen im Bundesklimaschutzgesetz ändert, den Klimaschutzplan fortschreibt und weitere Klimaschutzprogramme beschließt. Darüber hinaus können der Deutsche Bundestag oder die Bundesregierung den Expertenrat für Klimafragen mit der Erstellung von Sondergutachten beauftragen.

