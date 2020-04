Kabinett erörtert bei Sondersitzung EU-Ratsvorsitz in Corona-Zeiten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung wird am kommenden Mittwoch eine Sondersitzung abhalten, um die am 1. Juli beginnende deutsche Ratspräsidentschaft der Europäischen Union (EU) im Lichte der Corona-Krise vorzubereiten. Diese Sitzung werde nach der regulären Kabinettssitzung stattfinden, die wie üblich um 9.30 Uhr beginnen solle, sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin.

"Dabei wird es vor allen Dingen um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ratspräsidentschaft gehen", erklärte Demmer. Dies sei sowohl inhaltlich als auch organisatorisch zu verstehen. An Teilen der Sitzung wird nach Angaben der Regierung auch ein hochrangiger EU-Vertreter teilnehmen.

