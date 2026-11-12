DAX 26.806 +0,5%ESt50 6.406 +0,2%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,44 -3,7%Nas 25.457 -0,0%Bitcoin 64.868 -2,7%Euro 1,1059 -0,3%Öl 93,7 +1,0%Gold 3.866 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Kabinett in Mecklenburg-Vorpommern steht

SCHWERIN (dpa-AFX) - Knapp sechs Wochen nach der Landtagswahl steht die neue rot-rot-grüne Regierung in Mecklenburg-Vorpommern unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Das Kabinett wird etwa zur Hälfte ausgetauscht. Fünf Minister - einer davon parteilos - und den Chef der Staatskanzlei stellt die SPD, zwei die Linke, und einen Ministerprosten bekommen die Grünen. Fünf Ressortchefs sind Frauen, fünf Männer.

Werbung

Der dienstälteste Minister Deutschlands bleibt seinem Metier treu: Till Backhaus ist seit 1998 im Amt und wird auch der künftigen Landesregierung als Agrarminister angehören. Der SPD-Politiker errang überregionale Bekanntheit während der gescheiterten Rettungsaktion des Buckelwals Timmy.

Die SPD übernimmt außerdem das Finanzministerium (Carola Voß), das Bildungsministerium (Stefanie Drese), das Innenministerium (Christian Pegel) und stellt den Chef der Staatskanzlei (Heiko Geue). Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung geht an den parteilosen Wolfgang Blank. Die Linke stellt den Justizminister (Michael Noetzel) und die Ministerin für Soziales, Arbeit und Gesundheit (Kerstin Mieth). Die Grüne Claudia Müller wird Energie- und Umweltministerin.

Schwesig soll am kommenden Montag als Ministerpräsidentin wiedergewählt werden. Vorher müssen SPD, Linke und Grüne noch auf Parteitagen den Koalitionsvertrag absegnen./rew/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.