Kabinett lockert Arbeitsverbot für Asylbewerber

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will Asylbewerber schneller in den Arbeitsmarkt integrieren.

Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine Formulierungshilfe für entsprechende Gesetzesänderungen. Dies ist Teil eines Migrationspakets, das auch Neuregelungen für die schnellere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber umfasst. Dieses hatte das Kabinett in der vergangenen Woche beschlossen. Zudem hat das Bundeskabinett erhebliche Erhöhungen der Strafen für Schleuser auf den Weg gebracht. Regierungssprecher Steffen Hebestreit äußerte sich optimistisch, dass Bund und Länder sich am kommenden Montag auf ein umfassendes Paket zur Migration einigen werden.

Mit dem schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt will die Bundesregierung eine höhere Beschäftigung von Asylsuchenden erreichen. Dies soll auch Städte und Gemeinden bei den Sozialleistungen entlasten. Im Kern geht es laut dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Papier um drei Änderungen. Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen sollen künftig bereits nach sechs statt neun Monaten arbeiten dürfen. Die zweite Änderung betrifft die Duldung, die abgelehnte Asylbewerber im Fall von Beschäftigung oder Ausbildung erhalten können: Davon sollen Ausländer profitieren können, die bis zum 31. Dezember 2022 nach Deutschland gekommen sind. Bisher war der Stichtag der 31. August 2018. Drittens sollen Ausländerbehörden ihre Zustimmung zur Beschäftigung von geduldeten Ausländern künftig im Regelfall erteilen. Bisher ist dies nur eine Kann-Regelung, die im Ermessen der Behörde liegt.

In Regierungskreisen hieß es, dass mit einer schnelleren Integration in den Arbeitsmarkt auch die Akzeptanz für Flüchtlinge wachsen könne, wenn diese verstärkt für sich selbst sorgen könnten. Die Bundesregierung will deshalb auch ukrainische Kriegsflüchtlinge schneller in Arbeit bringen.

Das Kabinett beschloss zudem, dass es weiter eine Duldung für Personen geben soll, die sich in der Ausbildung befinden. Dies wurde als Formulierungshilfe an das bereits beschlossene Gesetz zur Ausweitung der Liste der sogenannten sicheren Herkunftsländern um Georgien und die Republik Moldau angehängt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser begründete die Verschärfung der Strafen für Schleuser damit, dass es sich dabei um ein "brutales, rücksichtsloses und skrupelloses" Verbrechen handele. Vorgesehen ist nun, dass bei gewerbsmäßiger oder bandenmäßiger Schleusung oder bei Fällen mit Waffen, Gesundheitsgefährdung, unbegleiteten Minderjährigen oder Durchbrechen einer Polizeikontrolle künftig eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe gelten soll. Diese Straftaten werden dann als Verbrechen eingestuft. Zugleich sollen Polizei und Staatsanwaltschaft künftig bei allen Schleusungsdelikten die Befugnis zur Telekommunikationsüberwachung haben.

Mit Blick auf das Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz am Montag forderte der haushaltspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Christian Haase (CDU), dass die Bundesregierung den Ländern mehr Geld überweisen sollte. "Die Kommunen brauchen endlich eine verlässliche und angemessene Finanzierungszusage für die Kosten der Flüchtlingsversorgung", betonte er. "Die zuletzt kolportierten 1,7 Milliarden Euro für 2024 reichen nicht." Statt einer allgemeinen Pauschale müsse der Bund zudem zu Pro-Kopf-Zahlungen an die Länder übergehen. Die Länder fordern dies angesichts zuletzt gestiegener Flüchtlingszahlen.

