Kabinett verlängert Reisewarnung bis Ende September

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat die Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie für 160 Länder außerhalb der EU bis Ende September verlängert. Ab Oktober soll es dann ein differenziertes, länderspezifisches Warnsystem geben, erklärte das Auswärtige Amt. An den praktischen weltweiten Reisebeschränkungen werde sich jedoch "de facto wenig ändern", erklärte eine Sprecherin.

Ab Oktober werde zu einem differenzierten System übergegangen, in dem dann für jedes Land weltweit individuelle Reise- und Sicherheitshinweise angegeben würden. "Wir sehen weltweit ein steigendes Infektionsgeschehen. Wir sehen auch in Deutschland, wie sich die Zahlen entwickeln, dass wir zu großer Vorsicht raten müssen. Wir sehen in Europa ein steigendes Infektionsgeschehen. Das heißt: Praktisch dürfte sich da nicht viel ändern", erklärte Maria Adebahr, Sprecherin von Außenministerin Heiko Maas (SPD).

In vielen Ländern, die nicht als Risikogebiet eingestuft sind, gelten für Einreisen aus Deutschland aktuell massive Reisebeschränkungen oder Quarantäne-Erfordernisse. Auch in solchen Ländern sei ein Urlaub nicht oder nur mit erheblichen Einschränkungen möglich. Hier würden ab Oktober wahrscheinlich die Reisewarnungen aufgehoben. Gleichzeitig werde die Bundesregierung aber "sehr dringend von Reisen in solche Länder" abraten.

Für andere Länder, die nicht als Risikogebiet eingestuft sind und wo es keinerlei Einschränkung in der Quarantäne oder in der Ein- und Ausreise gebe, werde die Bundesregierung die Reisewarnung aufheben können und zu besonderer Vorsicht raten, erklärte Adebahr.

In Europa sind die meisten Länder von der Reisewarnung ausgenommen, allerdings gibt es auch hier Hinweise für erhöhte Risikogebiete in einigen EU-Ländern, wie etwa in Spanien und Frankreich.

