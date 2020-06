Kabinett will Ausbildungsprämie für Betriebe beschließen

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Betriebe, die trotz der Corona-Krise weiter ausbilden, sollen nach dem Willen der Bundesregierung mit einer Prämie bedacht werden. Das Bundeskabinett will dazu in der Sitzung am heutigen Mittwoch Eckpunkte für ein Bundesprogramm "Ausbildungsplätze sichern" beschließen, wie das Bundespresseamt mitteilte. Die Maßnahmen umfassen 500 Millionen Euro und gehen auf einen entsprechenden Vorschlag der Allianz für Aus- und Weiterbildung und im Koalitionsausschuss zurück. Sie sind zunächst bis Jahresende befristet.

Das Paket werde den kleineren und mittleren Unternehmen helfen, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiter auszubilden, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) der Rheinischen Post. Angaben der Zeitung zufolge erhalten demnach kleine und mittlere Unternehmen, die weiterhin so viele Personen ausbilden wie in den drei Vorjahren, nach der Probezeit 2.000 Euro für jeden abgeschlossenen Ausbildungsvertrag im laufenden Ausbildungsjahr 2020. Betriebe, die mehr Azubis als in den drei Vorjahren ausbilden, erhalten entsprechend 3.000 Euro.

Zudem will die Bundesregierung Kurzarbeit verhindern, indem sie Betrieben 75 Prozent der Bruttoausbildungsvergütung für jeden Monat zuschießt, in dem der Betrieb trotz erheblichen Arbeitsausfalls die Ausbildung der Azubis fortsetzt. Dabei muss der Arbeitsausfall des Betriebs mindestens 50 Prozent betragen. Außerdem erhalten Betriebe 3.000 Euro Prämie, wenn sie Azubis eines insolventen Betriebes übernehmen und weiter ausbilden. "Gerade in diesen Zeiten braucht unsere Jugend gute Berufsaussichten", sagte Karliczek. Nicht wenige Jugendliche seien in der momentanen Situation verunsichert.

Industrie wünscht sich Verlängerung des Programms bis 2021

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) begrüßte das Paket als richtig. Es könne aber nur zusammen mit anderen Aktivitäten wirken, erklärte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. "In den Sommermonaten kommt es entscheidend darauf an, noch suchende Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zusammenzubringen, zum Beispiel über virtuelle Speed Datings der IHKs oder andere digitale Formate." In der zentralen Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammern gebe es ebenfalls noch viele offene Stellen.

Wichtig wäre, die nun gefundene Regelung auf Betriebe aller Größenklassen auszuweiten und auch noch für 2021 zu ermöglichen, betonte Dercks. Bei der Förderung von Verbund- und Auftragsausbildung müsse zudem die Kooperation von Betrieben Vorrang haben. "Finanzielle Unterstützung sollte nicht zur Etablierung neuer Trägerstrukturen führen, die später nicht mehr gebraucht werden", so Dercks. Eine Ausbildung direkt in der betrieblichen Praxis, wenn auch nicht immer im Wunschberuf, ist zielführender als die Qualifizierung in einer Lehrwerkstatt.

