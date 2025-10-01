DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -0,3%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.126 ±-0,0%Euro1,1768 +0,3%Öl66,26 -1,2%Gold3.858 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX vor zurückhaltendem Start -- Nikkei fällt - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- Lithium Americas, QUALCOMM, Gold, BVB, AUTO1 im Fokus
Top News
Lithium Americas-Aktie hebt nach Kursverdopplung erneut ab: US-Regierung steigt ein Lithium Americas-Aktie hebt nach Kursverdopplung erneut ab: US-Regierung steigt ein
Trotz US-Shutdown: DAX dürfte den Oktober kaum verändert begrüßen Trotz US-Shutdown: DAX dürfte den Oktober kaum verändert begrüßen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.

Kabinettsklausur fortgesetzt

01.10.25 08:01 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett hat seine Klausurtagung in Berlin fortgesetzt. Am zweiten Tag steht das Thema Staatsmodernisierung im Mittelpunkt. Digitalminister Karsten Wildberger hält dazu einen einleitenden Vortrag, wie vorab aus Regierungskreisen verlautete.

Wer­bung

In der anschließenden regulären Kabinettssitzung soll eine sogenannte Modernisierungsagenda mit zahlreichen Einzelmaßnahmen für einen effizienteren Staat und eine modernere Verwaltung beschlossen werden.

Die Klausurtagung endet den Plänen zufolge um 10.30 Uhr mit einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU)./jr/DP/zb