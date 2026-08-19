DAX 26.116 -0,0%ESt50 6.477 +0,1%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,34 +0,5%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.518 -0,7%Euro 1,1629 +0,5%Öl 90,8 -0,2%Gold 4.416 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Kabinettsklausur zur Wirtschaft - Auch Klimafolgen als Thema

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ankurbelung der Wirtschaft und ein stärkerer Schutz vor Hitze und weiteren Folgen des Klimawandels sollen wichtige Themen bei einem Treffen des Bundeskabinetts in der nächsten Woche sein. Kanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Ministerinnen und Minister kommen am Dienstag und Mittwoch zur Klausur in Schloss Neuhardenberg in Brandenburg zusammen, wie der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille in Berlin mitteilte.

Werbung

Eine wettbewerbsfähige Wirtschaft sei Grundlage für Leistungen etwa des Sozialstaats oder beim Thema Verteidigung, erläuterte er. "Deutschland soll ein starkes Industrieland bleiben." Es gehe darum, auch in Zeiten Künstlicher Intelligenz in Wohlstand zu leben und sichere Arbeitsplätze zu schaffen. Erwartet würden auch Gäste aus Wirtschaft, Handwerk und von Start-ups.

Auch reguläre Kabinettssitzung

Bei einer regulären Kabinettssitzung in Neuhardenberg sei das Thema Hitzeschutz und Klimaanpassung als ein ordentlicher Tagesordnungspunkt mit Aussprache und Berichten mehrerer Ressorts vorgesehen, sagte der Sprecher. Die SPD-Ministerien hatten in einem vorbereitenden Papier unter anderem für die Einrichtung einer "Gemeinschaftsaufgabe" im Grundgesetz geworben, um bei Maßnahmen eine stärkere Mitfinanzierung des Bundes zu ermöglichen.

Das Treffen sei bewusst als "Arbeitsklausur" angelegt, sagte der Vize-Regierungssprecher. Am Abend sei für die Kabinettsmitglieder aber sicherlich auch Gelegenheit, abseits der Themen miteinander ins Gespräch zu kommen.

Werbung

Ortswechsel für die Klausur

Die erste Klausurtagung seines Kabinetts hatte Merz im vergangenen Jahr in der Villa Borsig, dem Gästehaus des Auswärtigen Amtes am Tegeler See im Nordwesten Berlins, abgehalten. In der Villa kam es später aber zu einem heftigen schwarz-roten Koalitionskrach. Das Ampel-Kabinett von Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich für Klausuren nach Schloss Meseberg zurückgezogen./sam/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.