Källenius legt erstmals Zahlen nur für Mercedes-Benz vor

STUTTGART (dpa-AFX) - Rund drei Monate nach der Abspaltung des großen Lastwagen-Geschäfts wird der Automanager Ola Källenius am Donnerstag (9.00 Uhr) die Geschäftszahlen für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) mitteilen. In der neuen Mercedes-Benz Group ist das Geschäft mit Autos und Lieferwagen des einstigen Daimler-Konzerns gebündelt.

Källenius dürfte bei der Online-Pressekonferenz über starke Ergebniswerte des operativen Geschäfts im vergangenen Jahr berichten. Der Manager will Mercedes als Luxusmarke profilieren und setzt auf das Motto "Klasse statt Masse."

Nach ersten Angaben steigerte der Konzern sein um Sondereffekte bereinigtes Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 14 Milliarden Euro - und das ungeachtet der Auswirkungen der Chipkrise. Die damalige Daimler-Sparte Mercedes-Benz Cars & Vans hatte im vorvergangenen Jahr 6,8 Milliarden Euro erzielt. Der Absatz von Mercedes-Benz war 2021 vor allem wegen der Chipkrise um fünf Prozent auf rund 2,05 Millionen Autos gesunken./cb/DP/jha