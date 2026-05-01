DAX24.424 +1,2%Est505.907 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,17 -1,7%Nas26.402 +1,2%Bitcoin68.232 +0,8%Euro1,1709 ±-0,0%Öl106,4 +0,6%Gold4.695 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 RENK RENK73 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen uneins -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz -- BMW-Hauptversammlung besiegelt Aus für Vorzugspapiere -- SoftBank, Alibaba, Rheinmetall, Siemens im Fokus
Top News
Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung
Cisco-Aktie im Aufwind: Gewinnsprung und Rekordumsatz - Optimistischer Ausblick auf Hyperscaler-Geschäft Cisco-Aktie im Aufwind: Gewinnsprung und Rekordumsatz - Optimistischer Ausblick auf Hyperscaler-Geschäft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kämpfe im Libanon dauern vor Gesprächen in Washington an

14.05.26 10:24 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Die Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hisbollah halten auch vor den erwarteten Gesprächen zwischen israelischen und libanesischen Vertretern in der US-Hauptstadt Washington weiter an. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von mehreren Angriffen Israels im Südlibanon. Bei einem Angriff auf den Ort Sibkin nahe der Küstenstadt Tyrus wurden demnach mindestens neun Menschen verletzt. Weitere Verletzte wurden bei einem Angriff auf den Ort Aitit gemeldet. Das israelische Militär teilte mit, die Berichte zu prüfen.

Erst am späten Mittwochabend hatte das Gesundheitsministerium in Beirut gemeldet, dass bei einem Angriff auf einen Ort nahe der Stadt Nabatija sechs Menschen getötet wurden. Darunter seien drei Minderjährige und zwei Frauen gewesen.

Die Hisbollah reklamierte am Morgen erneut Angriffe auf israelische Stellungen im Südlibanon für sich.

Gespräche in Washington

Vertreter aus dem Libanon und Israel kommen heute und morgen zu einer weiteren direkten Gesprächsrunde zusammen. Seit einigen Wochen sprechen die eigentlich verfeindeten Länder zum ersten seit Jahrzehnten direkt miteinander. In dem Rahmen wurde auch eine Waffenruhe geschlossen. Der Beschuss zwischen Israel und der Hisbollah geht dennoch weiter. Im Libanon werden dabei weiter täglich Menschen getötet. Israelische Truppen sind auch weiterhin im Südlibanon. Auch die Hisbollah greift weiterhin Israel und israelische Stellungen im Libanon an.

Der Libanon ist in dem aktuellen Konflikt keine aktive Kriegspartei. Bei den Gesprächen will die Regierung in Beirut vor allem einen dauerhaften Waffenstilstand erzielen. Israel will eine Entwaffnung der Hisbollah durchsetzen und strebt einen Friedensprozess an. Beirut will Fortschritte bei der Entwaffnung an ein Ende der israelischen Angriffe knüpfen. Israel wirft dem Libanon dabei Versagen vor und will die Entwaffnung daher militärisch durchsetzen./arj/DP/jha