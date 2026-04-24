DAX24.018 -0,3%Est505.836 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 +0,9%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.264 -1,2%Euro1,1714 -0,1%Öl111,1 +2,6%Gold4.597 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- VAE treten aus OPEC aus -- Deutsche Telekom vor Warnstreiks -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Alphabet, BP, Tesla, VW, NVIDIA, AMD & Co. im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: 400-Millionen-Steuervorteil durch Profit Shifting - was das für Anleger bedeutet Tesla-Aktie: 400-Millionen-Steuervorteil durch Profit Shifting - was das für Anleger bedeutet
Visa-Aktie für Zahlenwerk belohnt: Umsatz und Gewinn deutlich gestiegen Visa-Aktie für Zahlenwerk belohnt: Umsatz und Gewinn deutlich gestiegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kaffeekonzern mit Zahlen

Starbucks-Aktie hebt ab: Kaffeehauskonzern überrascht - Gewinn und Umsatz über den Erwartungen

28.04.26 22:11 Uhr
Kaffeeriese liefert ab: Starbucks-Aktie springt nach Zahlen deutlich an | finanzen.net

Mit Spannung hatten Anleger auf den Bericht zur jüngsten Geschäftsentwicklung von Starbucks gewartet. So fielen die Zahlen aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Starbucks Corp.
82,82 EUR -0,67 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für die Kaffeehauskette Starbucks ist das zweite Geschäftsquartal 2026 mit einem Gewinnplus zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie, das im Vorjahresquartal noch bei 0,34 US-Dollar gelegen hatte, wurde auf 0,50 US-Dollar beziffert und lag damit über den Analystenschätzungen, die sich im Vorfeld auf 0,43 US-Dollar je Aktie belaufen hatten.

Beim Umsatz erwirtschaftete das US-Unternehmen einen Wert von 9,5 Milliarden US-Dollar nach 8,75 Milliarden US-Dollar an Erlösen vor Jahresfrist und Analystenschätzungen von 9,17 Milliarden US-Dollar. Damit schlug sich das Unternehmen auf Erlöseseite besser als erhofft.

Die Starbucks-Aktie reagiert nachbörslich an der NASDAQ mit einem Plus von 6,29 Prozent auf 103,40 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Starbucks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: dailin / Shutterstock.com, Hattanas Kumchai / Shutterstock.com

Nachrichten zu Starbucks Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Starbucks Corp.

DatumRatingAnalyst
26.07.2019Starbucks overweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2019Starbucks Market PerformTelsey Advisory Group
06.05.2019Starbucks Market PerformTelsey Advisory Group
25.01.2019Starbucks OutperformOppenheimer & Co. Inc.
03.12.2018Starbucks Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
26.07.2019Starbucks overweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2019Starbucks Market PerformTelsey Advisory Group
06.05.2019Starbucks Market PerformTelsey Advisory Group
25.01.2019Starbucks OutperformOppenheimer & Co. Inc.
03.12.2018Starbucks Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
13.04.2018Starbucks Market PerformCowen and Company, LLC
29.03.2018Starbucks NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
16.01.2018Starbucks Equal WeightBarclays Capital
25.08.2017Starbucks NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
10.02.2017Starbucks HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.11.2008Starbucks verkaufenNasd@q Inside
27.09.2007Starbucks DowngradeBanc of America Sec.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Starbucks Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen