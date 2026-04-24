Starbucks-Aktie hebt ab: Kaffeehauskonzern überrascht - Gewinn und Umsatz über den Erwartungen
Mit Spannung hatten Anleger auf den Bericht zur jüngsten Geschäftsentwicklung von Starbucks gewartet. So fielen die Zahlen aus.
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Für die Kaffeehauskette Starbucks ist das zweite Geschäftsquartal 2026 mit einem Gewinnplus zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie, das im Vorjahresquartal noch bei 0,34 US-Dollar gelegen hatte, wurde auf 0,50 US-Dollar beziffert und lag damit über den Analystenschätzungen, die sich im Vorfeld auf 0,43 US-Dollar je Aktie belaufen hatten.
Beim Umsatz erwirtschaftete das US-Unternehmen einen Wert von 9,5 Milliarden US-Dollar nach 8,75 Milliarden US-Dollar an Erlösen vor Jahresfrist und Analystenschätzungen von 9,17 Milliarden US-Dollar. Damit schlug sich das Unternehmen auf Erlöseseite besser als erhofft.
Die Starbucks-Aktie reagiert nachbörslich an der NASDAQ mit einem Plus von 6,29 Prozent auf 103,40 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
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