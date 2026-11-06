Kailera Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Kailera Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Kailera Therapeutics ebenfalls 0,310 USD je Aktie eingebüßt.
Redaktion Finanzen.net
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