Kairos Pharma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Kairos Pharma hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,59 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,490 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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