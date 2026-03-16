Kaival Brands Innovations Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Kaival Brands Innovations Group hat am 16.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kaival Brands Innovations Group ein EPS von -0,170 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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