Kalind stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kalind lud am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,25 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kalind 0,200 INR je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Kalind 886,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 386,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 182,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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