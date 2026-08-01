Kalind verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Kalind lud am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,090 INR je Aktie erzielt worden.
Kalind hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 353,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 149,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 141,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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