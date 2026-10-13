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Kallam Spinning Mills gewährte Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
Kallam Spinning Mills Ltd Registered Shs
2.05 -0.02 -0.97 %
Charts | News | Analysen

Kallam Spinning Mills hat am 12.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Kallam Spinning Mills vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,64 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,670 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kallam Spinning Mills in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 478,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 648,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Kallam Spinning Mills vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 16,440 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,970 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kallam Spinning Mills im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,41 Milliarden INR im Vergleich zu 2,56 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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