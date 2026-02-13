DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin59.356 +1,0%Euro1,1861 ±0,0%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Kallas bezweifelt Glaubwürdigkeit von US-Vorwürfen an Europa

15.02.26 10:22 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hält die Kritik von US-Politikern an der Europäischen Union für unangemessen und wenig glaubhaft. Es falle ihr "sehr schwer", diese Vorwürfe zu glauben, sagte sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Als Beispiel nannte sie Kritik an der Pressefreiheit aus einem Land, das auf Platz 58 im Pressefreiheitsindex stehe, wogegen ihre Heimat Estland auf Platz 2 gelistet werde.

Kallas betonte, dass die Rede von US-Außenminister Marco Rubio sowohl Botschaften für die Europäer als auch Botschaften für die Öffentlichkeit in den USA enthalten habe, insbesondere für die dortigen Wähler. Europa-Bashing sei derzeit "gerade sehr in Mode" - trotz all "der guten Dinge, die Europa tatsächlich zu bieten hat". Zugleich habe Rubios Rede klargemacht, "dass Amerika und Europa miteinander verflochten sind, in der Vergangenheit waren und auch in Zukunft sein werden. Ich halte das für wichtig."

"Wenn ich um die Welt reise, sehe ich Länder, die zu uns aufschauen, weil wir Werte vertreten, die immer noch hoch im Kurs stehen", sagte Kallas und nannte die Verteidigung der Menschenrechte und den Wohlstand./had/DP/zb