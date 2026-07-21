Kalmar stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Kalmar äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Kalmar einen Gewinn von 0,610 EUR je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Kalmar mit einem Umsatz von insgesamt 479,6 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,08 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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