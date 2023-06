Kalray kündigt den Produktionsstart des neuen für KI und intensive Datenverarbeitung optimierten "Coolidge™2” DPU-Prozessors an

Aktien in diesem Artikel KALRAY 26,55 EUR

8,37% Charts

News

Analysen

Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL), ein führender Anbieter von Hardware- und Software-Technologien und -Lösungen für hochleistungsfähige, datenzentrische Computing-Märkte von der Cloud bis zum Edge, kündigt heute das Tape-out 1 von Coolidge™ 2 an, einer neuen Version seines Coolidge™ DPU-Prozessors der 3. Generation. Basierend auf der patentierten MPPA® (Massively Parallel Processor Array) Architektur von KALRAY wurde der Coolidge™2 Prozessor entwickelt, um eine noch höhere Leistung bei der Verarbeitung von künstlicher Intelligenz (AI) und Daten im Allgemeinen zu erzielen. Dank Coolidge™2 will Kalray sein Wachstum beschleunigen, insbesondere bei Edge Computing und datenintensiven Speicher-Workloads.

COOLIDGE™2, EIN EXTREM LEISTUNGSFÄHIGER DPU-PROZESSOR FÜR DIE KI

In einer Zeit, in der die KI-Entwicklung rasant voranschreitet, ist die Beherrschung dieser Technologie eine große Herausforderung, sowohl im Hinblick auf die Verwaltung von Algorithmen als auch auf die Verarbeitung der riesigen Datenmengen, die von KI-Workloads erzeugt und gespeichert werden. Prozessoren stehen bei der Lösung dabei an vorderster Front.

"Wir freuen uns sehr, das Tape-Out von Coolidge™2 ankündigen zu können, was ganz im Einklang mit unserer Roadmap steht. Dies ist ein wesentlicher Meilenstein, der den Beginn des Fertigungsprozesses und den Höhepunkt einer technologischen Herausforderung markiert. Coolidge™2 wird es uns ermöglichen, Unternehmen eine äußerst wettbewerbsfähige Alternative für die Datenverarbeitung und insbesondere für KI anzubieten, mit einem der besten Verhältnisse von Leistung/Energieverbrauch/Preis auf dem Markt für Inferenz- und Edge-Computing”, sagt Eric Baissus, CEO von Kalray.

In diesem Wettlauf um Leistung zeichnet sich der Coolidge™™2 DPU-Prozessor von Kalray durch seine MPPA®-Architektur aus, die einzigartige Fähigkeiten bietet und eine feine Kontrolle über die Verarbeitung neuronaler Netzwerke ermöglicht, von den Speicherübertragungen bis zur Nutzung der Rechenkapazitäten des Prozessors. Kalray hat jedes Element optimiert, um die Gesamtleistung des Prozessors zu verbessern, was die Effektivität der Coolidge™2 Prozessorarchitektur unter Beweis stellt.

Im Ergebnis wird der Coolidge™™2 eine bis zu 10-fache Leistung im Vergleich zur vorherigen Version des Prozessors bieten. Diese Verbesserung wird für Anwendungen wie Deep-Learning-Algorithmen in neuronalen Netzwerken für die Bildverarbeitung von Bedeutung sein.

Ende 2022 gab Kalray die Unterzeichnung eines "Jumbo-Vertrags2” mit einem großen Unternehmen bekannt, das Coolidge™™2 in seine kommenden Lösungen integrieren will.

LÖSUNGEN FÜR DATENINTENSIVE SPEICHERUNG

Mit dem Aufkommen von KI und der Notwendigkeit, Daten immer effizienter zu verarbeiten und zu analysieren, spielt eine schnelle Speicherung eine wesentliche Rolle. Große Sprachmodelllösungen wie ChatGPT könnten ohne ein schnelles, effizientes Speichersystem, mit dem Vorhersagemodelle so schnell wie möglich trainiert werden können, nicht funktionieren.

Dank seines DPU-Prozessors genießt Kalray eine einzigartige Position auf dem datenintensiven Speichermarkt. Coolidge™2 wurde speziell dafür optimiert, das aktuelle Angebot an NVMe-Speicherlösungen von Kalray zu ergänzen und die Leistung zu liefern, die erforderlich ist, um die Marktanforderungen für die nächsten Jahre zu erfüllen.

"Die Datenintensive Speicherung stellt einen schnell wachsenden Markt dar, insbesondere aufgrund der Einführung immer größerer prädiktiver KI-Modelle, die während der Lernphasen sehr gierig nach Speicherressourcen sind. Coolidge™™2 bietet unseren Kunden eine einzigartige Lösung, um die Lernphase von Modellen zu beschleunigen, was eine große Herausforderung für die Branche darstellt", fasst Eric Baissus zusammen.

Schließlich wird Coolidge™™2 alle technischen Vorzüge seines Vorgängers bieten: Rechenleistung bei geringem Energieverbrauch, einfache Programmierung, Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, die Möglichkeit, mehrere Anwendungen parallel und deterministisch auszuführen, sowie die Verarbeitung von Daten in Echtzeit während der Laufzeit. Die ersten Muster des Coolidge™2 werden diesen Sommer verfügbar sein.

EIN SCHNELL WACHSENDES DEEP-TECH-UNTERNEHMEN MIT GROSSEN AMBITIONEN

Heute ist Kalray der einzige europäische Anbieter dieser neuen Generation von Hochleistungs-DPU-Prozessoren mit geringem Stromverbrauch.

Das Unternehmen positioniert sich, um in den kommenden Jahren ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Datenverarbeitung zu werden. Mit der Übernahme von Arcapix Holdings Ltd. im Jahr 2022, einem Softwareunternehmen, das sich auf Lösungen für die Datenspeicherung und -verwaltung spezialisiert hat, hat Kalray sein Hardwareangebot durch Softwarelösungen ergänzt und kann nun eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen anbieten. Aktuelle Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern wie Dell Technologies, eine Partnerschaft, aus der Kalray erste Früchte zu ernten beginnt, zeigen die Relevanz des Wertversprechens und des Angebots des Unternehmens.

Produktangebote, Kundenportfolio, Umsatzwachstum und Ausbau der Belegschaft: Kalray durchläuft einen rasanten Wandel auf allen Ebenen des Unternehmens. Während viele Tech-Unternehmen ihre Belegschaft massiv verkleinert haben, ist die Zahl der Mitarbeiter bei Kalray innerhalb eines Jahres um 74 % gestiegen und wird bis 2023 um weitere 20 % wachsen, um mit den Entwicklungsbemühungen des Unternehmens Schritt zu halten.

Neben Coolidge™™2 bereiten sich die Teams von Kalray auf die Zukunft vor und arbeiten bereits an Kalrays DPU-Prozessor der 4. Generation, dem Dolomites™.

ÜBER KALRAY

Kalray ist ein führender Anbieter von Hardware- und Software-Technologien und -Lösungen für hochleistungsfähige, datenzentrische Computing-Märkte, von der Cloud bis zum Edge.

Kalray bietet eine breite Palette von Produkten an, die intelligentere, effizientere und energieeffizientere datenintensive Anwendungen und Infrastrukturen ermöglichen. Das Angebot umfasst die einzigartigen patentierten DPU (Data Processing Unit)-Prozessoren und Beschleunigungskarten sowie die führenden Software-definierten Speicher- und Datenverwaltungslösungen. Einzeln oder in Kombination ermöglichen die Hochleistungslösungen von Kalray seinen Kunden, die Effizienz von Rechenzentren zu verbessern oder die besten Lösungen in schnell wachsenden Sektoren wie KI, Medien & Unterhaltung, Life Sciences, wissenschaftliche Forschung, Edge Computing, Automotive und anderen zu entwickeln.

Kalray wurde 2008 als Spin-Off des französischen Labors CEA gegründet und arbeitet mit Investoren wie Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors und Bpifrance. Kalray setzt sich mit Technologie, Fachwissen und Leidenschaft dafür ein, mehr zu bieten: Mehr für eine intelligente Welt, mehr für den Planeten, mehr für Kunden und Entwickler. www.kalrayinc.com www.kalrayinc.com

___________________________

1 Das Tape-out ist eine wichtige Phase im Lebenszyklus eines Prozessors. Es markiert den Abschluss der Designphase und den Beginn des Fertigungsprozesses mit dem Versand der Fotomaskenbilder der Schaltkreise an die Fertigungsanlage.

2 Siehe Pressemitteilung vom November 14, 2022, "Kalray schließt mit einem Branchenführer umfangreichen Vertrag über die Entwicklung und Lieferung seines DPU-Prozessors”.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230606005624/de/