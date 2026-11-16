Kamanwala Housing Construction informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Kamanwala Housing Construction hat am 14.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,90 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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