Rheinmetall-Aktie gibt ab: Offenbar konnte Drohnen-Auftrag der Bundeswehr gewonnen werden
Rheinmetall bekommt einem Zeitungsbericht zufolge doch noch einen Drohnen-Auftrag der Bundeswehr.
Wie die Financial Times berichtet, wird der Rüstungskonzern gemeinsam mit den Startups Stark und Helsing voraussichtlich Kamikaze-Drohnen an die Bundeswehr liefern.
Das anfängliche, auf Rheinmetall entfallende Volumen liege bei 269 Millionen Euro und könnte bei Erreichen bestimmter Meilensteine steigen.
Rheinmetall und das Beschaffungsamt der Bundeswehr lehnten eine Stellungnahme ab.
Der Deal ist ein Coup für Rheinmetall-CEO Armin Papperger. Denn zunächst war der Konzern nicht berücksichtigt worden.
Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,52 Prozent tiefer bei 1.715,00 Euro.
