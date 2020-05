FDA-Zulassung für Roche-Antikörpertest auf COVID-19

Der Test habe eine Exaktheitsquote von 99,8 Prozent und eine Empfindlichkeit von 100 Prozent, teilte der schweizerische Pharmakonzern am Sonntag mit. Roche will den weiteren Angaben nach schon im Mai eine hohe zweistellige Millionen-Zahl an Tests in Ländern, "die die CE-Kennzeichnung anerkennen" (europäischer Wirtschaftsraum), und in den USA anbieten. Zudem sei ein Ausbau der Kapazitäten geplant.

DJG/cln

Dow Jones Newswires

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images