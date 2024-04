Kampfjet F-35: Deutsche Luftfahrtexperten beginnen Ausbildung in USA

United reports loss on US$200 million hit from Boeing grounding

United Airlines says Boeing blowout cost it $200m

Boeing Whistleblower Urges Grounding Of All 787 Dreamliners Worldwide Citing 'Premature Failure' Concerns: 'Check Your Gaps'

Boeing safety in spotlight at US Senate hearing

Heute im Fokus

Superdry will sich von Börse zurückziehen. Morgan Stanley mit überraschend viel Gewinn. Bank of America verbucht Gewinnrückgang. Johnson & Johnson verzeichnet Milliardengewinn. Evonik-Ergebnis über Erwartungen. Microsoft investiert Milliardenbetrag in KI-Unternehmen G42. ProSiebenSat.1 steigert Umsatz. JPMorgan nimmt RENK-Aktie in Bewertung auf. Bayer nicht mehr größter Pharmariese Deutschlands. Beiersdorf hebt Umsatzprognose an. Schwächelnde Luxus-Nachfrage bremst LVMH.