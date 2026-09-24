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Kanada bleibt offen für US-Handelsdeal und sucht EU-Nähe

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Von Emma Tucker und Yaroslav Trofimov

DOW JONES--Kanadas Premierminister Mark Carney hält ein für beide Seiten vorteilhaftes Handelsabkommen zwischen Kanada und den USA weiterhin für möglich. Sein Land werde jedoch nicht seine Freiheit aufgeben, Abkommen mit der EU und anderen Teilen der Welt zu schließen, da es eine Diversifizierung seiner globalen Beziehungen anstrebe und seine nationale Souveränität schützen wolle, sagte Carney in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

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Die Handelsgespräche zwischen Washington und Ottawa waren im August gescheitert, woraufhin US-Präsident Donald Trump hohe Zölle verhängte und Kanada mit eigenen Abgaben reagierte. In dem Interview deutete Carney an, dass seitdem zwar einige Fortschritte erzielt worden seien, diese jedoch nicht ausreichten, um einen Deal abzuschließen.

"Es gab späte Verhandlungsfragen, die für uns rote Linien darstellten, die wir nicht überschreiten konnten und nicht überschritten haben. Einige davon wurden inzwischen vom Tisch genommen", sagte Carney. "Aber eines der Grundprinzipien hier ist... wir werden unsere Souveränität nicht kompromittieren. Unsere Fähigkeit, Handelsabkommen mit anderen Rechtsordnungen einzugehen, ist für uns von großer Bedeutung."

Carney hat darauf hingearbeitet, Kanada in eine tiefere, formellere Allianz mit der EU zu führen, während er sich mit dem Druck von Trump auseinandersetzt. Trump hat nicht nur einen Handelskrieg mit dem nördlichen Nachbarn der USA entfacht, sondern Kanada auch wiederholt als "den 51. Bundesstaat" bezeichnet.

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Kanada strebe keine vollkommene EU-Mitgliedschaft an, sagte Carney. Die Zusammenarbeit mit Europa in Bereichen wie kritischen Rohstoffen, Energieversorgung und Kapazitäten für Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn würde jedoch die Souveränität beider Seiten stärken. Keine Nation könne wahrhaft souverän sein ohne Zugang zu zentralen strategischen Fähigkeiten, so Carney.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2026 01:06 ET (05:06 GMT)

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