Kanada gedenkt am Donnerstag mehr als 22 000 Corona-Toten

OTTAWA (dpa-AFX) - Kanada will am Donnerstag (11. März) mit einem nationalen Gedenktag an die mehr als 22 000 Corona-Toten des Landes erinnern. Premierminister Justin Trudeau sagte am Montag in der Hauptstadt Ottawa: "Ich lade alle Kanadier dazu ein, gemeinsam die Erinnerung an die zu ehren, die wir verloren haben, und auch die, die sie hinterlassen haben." Zugleich verwies Trudeau darauf, dass viele Menschen "nach wie vor hart arbeiten und unglaubliche Verzichte auf sich nehmen, um gegen das Virus anzukämpfen". In dem nordamerikanischen Land mit etwa 38 Millionen Einwohnern haben sich bislang knapp 900 000 Menschen mit dem Virus infiziert./cah/DP/nas