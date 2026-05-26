Kanada schließt LNG-Liefervereinbarung mit Deutschland
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Von Paul Vieira
DOW JONES--Kanada hat am Mittwoch ein Abkommen zum Verkauf von Flüssigerdgas (LNG) an Deutschland vorgestellt. Laut dem kanadischen Energieminister Tim Hodgson wird das deutsche staatliche Energieunternehmen Sefe bis zu 20 Jahre lang jährlich eine Million Tonnen LNG abnehmen. Die Lieferungen sollen Anfang der 2030er Jahre beginnen und von einem geplanten schwimmenden LNG-Exportterminal stammen. Dieses soll vor der Nordküste von British Columbia gebaut und von einem Konsortium unter der Führung von Western LNG betrieben werden.
Das Abkommen zwischen Kanada und Deutschland stehe laut Hodgson für "die dringende Notwendigkeit für Kanada, nicht nur über unseren Ressourcenreichtum zu sprechen, sondern unsere Energie und natürlichen Ressourcen zu nutzen, um uns die sprichwörtlich besten Karten in die Hand zu geben und Kanada für alle stark zu machen."
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
May 27, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)
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