DAX 25.086 -0,9%ESt50 6.084 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,77 +0,1%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.565 -0,6%Euro 1,1228 +0,1%Öl 110,7 +1,0%Gold 4.121 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Kanadas Premier: Alberta hat sich für Kanada entschieden

EDMONTON (dpa-AFX) - Kanadas Premierminister Mark Carney hat das Votum gegen die Abspaltung der Provinz Alberta begrüßt. "Die Einwohner Albertas haben sich für Kanada entschieden", hieß es in einer Mitteilung auf der Plattform X.

Werbung

"Kanada ist so viel mehr als die Summe seiner Teile", schrieb Carney weiter. "Jetzt haben wir die Chance, all das, was uns als Kanadiern gegeben wurde - und uns wurde das großartigste Land der Welt geschenkt - zu nutzen, und unser Land für uns alle besser zu machen."

Danielle Smith, die Premierministerin von Alberta, zeigte sich auf der Plattform X ebenfalls erfreut über die ersten Ergebnisse der Abstimmung. "Die Einwohner Albertas haben für ein stärkeres Alberta in einem vereinten Kanada gestimmt."

Die Einwohner Albertas hatten am Montag in einem Referendum darüber abgestimmt, ob die Provinz ein zweites verbindliches Referendum zur Trennung von Kanada anstreben soll. Ersten Prognosen zufolge sprachen sich mehr als 76 Prozent der Wähler für einen Verbleib der Provinz in Kanada aus./alz/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.