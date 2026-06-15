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Kanal von Korinth wieder geöffnet

17.06.26 15:07 Uhr
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TUI AG
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KORINTH (dpa-AFX) - Der hauptsächlich für den Tourismus wichtige Korinth-Kanal in Griechenland ist nach umfangreichen Reparatur- und Sicherungsarbeiten seit Mittwoch wieder für den Schiffsverkehr geöffnet. Dies berichtete die griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA unter Berufung auf die Betreibergesellschaft. Der Kanal war im Oktober vergangenen Jahres wegen dringend nötiger Arbeiten zur Stabilisierung der steilen Kanalhänge geschlossen worden.

Bis zu 85 Meter hohe Felswände

Der rund 6,3 Kilometer lange Kanal ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen Griechenlands. Die Wasserstraße mit ihren bis zu 85 Meter hohen Felswänden verkürzt die Seeroute zwischen Ionischem Meer und Ägäis erheblich, weil man nicht um die ganze Halbinsel Peloponnes herumfahren muss. Allerdings ist die Durchfahrt nur für Schiffe mit weniger als 17 Metern Breite möglich.

Ein Traum schon in der Antike

Schon in der Antike gab es den Wunsch, die Landenge von Korinth zu überwinden - ein Kanalbau war damals jedoch technisch nicht möglich. Stattdessen bauten die Menschen den "Diolkos", eine Steinstraße mit Rillen, über die Schiffe und ihre Ladung gezogen werden konnten. Der heutige Kanal wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut./axa/DP/stw

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