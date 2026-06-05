Kanamoto verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Kanamoto hat am 05.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 94,30 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kanamoto 55,72 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 52,78 Milliarden JPY gegenüber 51,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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