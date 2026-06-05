Kanamoto verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beim Umsatz wurden 52,78 Milliarden JPY gegenüber 51,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 94,30 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kanamoto 55,72 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Kanamoto hat am 05.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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