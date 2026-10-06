Kaneko Seeds hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Kaneko Seeds präsentierte am 05.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 48,83 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kaneko Seeds 27,08 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,70 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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