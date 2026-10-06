Kaneko Seeds hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

06.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,70 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde auf 48,83 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kaneko Seeds 27,08 JPY je Aktie verdient.

Kaneko Seeds präsentierte am 05.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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