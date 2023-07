Kann sich der DAX erholen?

Der DAX40-Future (EUREX: FDAX) wurde in der vergangenen Woche von bärischen Tradern unter Druck gesetzt und verlor 3,48 %. Der Index-Future litt unter dem Verkaufsdruck, der sich nach der Veröffentlichung der deutlich über den Erwartungen liegenden ADP-Arbeitsmarktdaten in den USA aufgebaut hatte. Den ADP-Daten zufolge hat sich die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor außerhalb der Landwirtschaft im Juni von 267.000 auf 497.000 fast verdoppelt.

Die robusten Arbeitsmarktdaten haben den Markt erschüttert. Risikobehaftete Wertpapiere wurden am stärksten verkauft, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung gestiegen ist. In dieser Woche werden die deutschen und US-amerikanischen Inflationszahlen für Juni veröffentlicht. Für Deutschland wird ein Anstieg auf 6,4 % erwartet. Sollte dies der Fall sein, könnte die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen anheben, um die Inflation in der europäischen Wirtschaftsmacht einzudämmen, was das Aufwärtspotenzial des DAX40-Future gefährden könnte.

Technische Analyse

Der DAX40-Future wurde am Donnerstag der vergangenen Woche größtenteils verkauft, so dass der Index an der Unterstützungsmarke von 15.652 gehandelt wurde, nachdem er die Tiefststände von 15.900 überzeugend überwunden hatte. Der Widerstand liegt nun bei 16.332 Punkten, die zu Beginn der Vorwoche erreicht wurden.

Da der Index auf seinem Unterstützungsniveau handelt, könnten die Bullen den Mut finden, in den Markt einzusteigen, zumal der Index im Vergleich zu den Höchstständen der vergangenen Woche stark gefallen ist. Die nächste interessante Unterstützung könnte die 15.900-Marke sein, wenn sich genügend zinsbullisches Volumen ansammelt, um einen Teil der Verluste der Vorwoche wieder wettzumachen.

Umgekehrt könnte ein Durchbruch unter die 15.652-Marke bei hohem Volumen den Index-Future weiter unter Abwärtsdruck setzen. Der nächste interessante Punkt auf der Abwärtsseite könnte das Niveau von 15.428 sein, das die 23,60 % Fibonacci Extension bildet.

Zusammenfassung

Entscheidend für die Kursentwicklung in dieser Woche wird die Veröffentlichung der Inflationsdaten sein. Sollte die Inflation nicht zurückgehen, könnten der Index-Future in dieser Woche weiter in den negativen Bereich gedrückt werden, da die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die EZB eingepreist wird. Entscheidend wird sein, wie der Markt auf die Marke von 15.652 reagiert.

Quellen: Reuters, TradingView

