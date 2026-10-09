Kanseki mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Kanseki ließ sich am 08.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kanseki die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,33 JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Kanseki 8,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,63 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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