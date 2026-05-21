Kantinen-Ranking: Currywurst wird wieder etwas beliebter

RHEINE (dpa-AFX) - Die Currywurst ist zurück auf dem Treppchen. Wie der Lebensmittelkonzern Apetito mitteilte, kommt die Currywurst mit Pommes in einem Gerichte-Ranking wieder auf Platz 3 und damit einen Platz höher als ein Jahr zuvor. Das Ranking bezieht sich auf die Verkaufszahlen von Gerichten, die Apetito im vergangenen Jahr in Kantinen angeboten hat. Am häufigsten verkauft wurde wie schon im Vorjahr Spaghetti Bolognese, auf Platz 2 kam Bami Goreng.

Wer­bung Wer­bung

Die Currywurst war bis 2019 jahrelang auf dem ersten Platz, rutschte danach aber schrittweise bis auf Platz 4 ab. Dies wurde mit dem Trend zu einer bewussteren und gesünderen Ernährung begründet. Nun steigt die Currywurst wieder etwas in der Kundengunst.

Auf Platz vier des Verkaufsrankings folgt das Reisgericht Chicken Korma, dahinter folgen mit den schwäbischen Käsespätzle, Chili sin Carne und Spaghetti mit vegetarischer Bolognese drei Gerichte ohne Fleisch. "In unsicheren Zeiten verlässt man sich auf Bewährtes, auch beim Essen", sagt Apetito-Chef Jan-Peer Laabs mit Blick auf das Ranking.

Die guten alten Rezepte von früher

An Alten- und Pflegeheimen sind die Essgewohnheiten anders. An den Standorten, wo Tiefkühlgerichte von Apetito warm gemacht und serviert werden, wird den Angaben zufolge am häufigsten Erbensuppe mit Würstchen gegessen, gefolgt von der Rinderroulade Hausfrauen-Art, dem Bohnen-Eintopf mit Rindfleisch und den Königsberger Klopsen. "Der Senior isst gern seine Gerichte von früher", sagt Apetito-Chef Laabs.

Wer­bung Wer­bung

Dem Ranking zufolge ist fleischlose Ernährung nicht allzu hoch im Kurs bei Senioren: Hinter der Linsensuppe mit Würstchen wird es erst auf Platz 6 mit Reibekuchen vegetarisch.

Kinder essen viel vegetarisch

Kinder wiederum essen deutlich häufiger fleischlos, wenn ihre Kita oder Schule von Apetito beliefert wird. In diesem Ranking kommt die vegetarische Linsensuppe auf Platz 1, gefolgt von vegetarischen Spaghetti Bolognese. Auf Platz 3 kommen Fischstäbchen und dahinter Gemüseravioli. Kitas und Schulen halten sich bei ihren Ausschreibungen für einen Caterer häufig an Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Die empfiehlt maximal zweimal pro Woche Fleischgerichte, einmal Fisch und generell viel Gemüse. Dadurch bleibt unklar, ob Kinder tatsächlich so gern vegetarisch essen, wie man aus dem Ranking schlussfolgern könnte.

Apetito ist einer der größten Kantinenbetreiber und Fertiggerichte-Hersteller Deutschlands. Der international tätige Konzern kam im vergangenen Jahr mit rund 12.800 Beschäftigten auf einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und damit 4,6 Prozent mehr als 2024./wdw/DP/zb