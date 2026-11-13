Kanton Glarus verabschiedet die neue Eignerstrategie der Glarner Kantonalbank
Werte in diesem Artikel
|
Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Werbung
Ad-hoc-Mitteilung
Glarus, 13. November 2026 – Der Regierungsrat hat am 10. November 2026 die neue Eignerstrategie für die Glarner Kantonalbank erlassen. Bewährte Grundsätze bleiben bestehen, gleichzeitig trägt sie veränderten Rahmenbedingungen und künftigen Anforderungen Rechnung.
Der Kanton Glarus ist Mehrheitsaktionär der Glarner Kantonalbank und legt in seiner Eignerstrategie die Erwartungen an seine Beteiligung fest. Wesentliche Ziele der bis anhin gültigen Eignerstrategie von 2008, wie beispielsweise die Umwandlung in eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft oder die Öffnung für weitere Kapitalgeber, wurden erreicht. Entsprechend hat der Regierungsrat die Eignerstrategie überprüft und auf die veränderten Rahmenbedingungen ausgerichtet.
Werbung
Bewährte Eignerstruktur und Staatsgarantie bleiben bestehen
Leistungsauftrag der Glarner Kantonalbank bestätigt
Nachhaltigkeit weiterhin verankert
Werbung
Weitere Stärkung der finanziellen Widerstandsfähigkeit
Die aktuelle Eignerstrategie der Glarner Kantonalbank steht unter glkb.ch/eignerstrategie zur Verfügung.
Kontakt:
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Glarner Kantonalbank AG
|Hauptstrasse 21
|8750 Glarus
|Schweiz
|Telefon:
|0844 773 773
|E-Mail:
|shana.spichtig@glkb.ch
|ISIN:
|CH0189396655
|Börsen:
|BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2434110
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2434110 13.11.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Glarner Kantonalbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Glarner Kantonalbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen