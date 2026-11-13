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Kanton Glarus verabschiedet die neue Eignerstrategie der Glarner Kantonalbank

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glarner Kantonalbank
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Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Kanton Glarus verabschiedet die neue Eignerstrategie der Glarner Kantonalbank

13.11.2026 / 07:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung
Gemäss Art. 53 KR

Glarus, 13. November 2026 – Der Regierungsrat hat am 10. November 2026 die neue Eignerstrategie für die Glarner Kantonalbank erlassen. Bewährte Grundsätze bleiben bestehen, gleichzeitig trägt sie veränderten Rahmenbedingungen und künftigen Anforderungen Rechnung. 

Der Kanton Glarus ist Mehrheitsaktionär der Glarner Kantonalbank und legt in seiner Eignerstrategie die Erwartungen an seine Beteiligung fest. Wesentliche Ziele der bis anhin gültigen Eignerstrategie von 2008, wie beispielsweise die Umwandlung in eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft oder die Öffnung für weitere Kapitalgeber, wurden erreicht. Entsprechend hat der Regierungsrat die Eignerstrategie überprüft und auf die veränderten Rahmenbedingungen ausgerichtet.   

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Bewährte Eignerstruktur und Staatsgarantie bleiben bestehen
Der Kanton Glarus hält an seiner Mehrheitsbeteiligung an der Glarner Kantonalbank und an der Staatsgarantie fest. Gleichzeitig bleibt die klare Trennung zwischen Eignerverantwortung und Unternehmensführung gewahrt.

Leistungsauftrag der Glarner Kantonalbank bestätigt
Der Kanton bestätigt den Leistungsauftrag der Glarner Kantonalbank und damit ihre Ausrichtung als langfristig orientierte Universalbank. Im Zentrum stehen bedarfsgerechte Bankdienstleistungen für Bevölkerung und Wirtschaft des Kantons Glarus. Als bedeutende Arbeitgeberin leistet die Bank zudem einen Beitrag zur Entwicklung des lokalen Wirtschafts- und Lebensraums.

Nachhaltigkeit weiterhin verankert
Nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln bleibt ein zentrales Element der Geschäftstätigkeit der Glarner Kantonalbank. Dabei berücksichtigt sie wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte und unterstützt die klimapolitischen Ziele des Kantons.

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Weitere Stärkung der finanziellen Widerstandsfähigkeit
Der Eigenmittelausstattung und der Liquidität werden im Sinne des garantiegebenden Kantons besondere Rechnung getragen. Die Risikotragfähigkeit soll weiter gestärkt und die Eigenkapitalbasis aus eigener Ertragskraft ausgebaut werden. Dies unterstützt der Kanton durch seine Erwartung einer stetigen, nicht maximierten Ausschüttungspolitik.

Die aktuelle Eignerstrategie der Glarner Kantonalbank steht unter glkb.ch/eignerstrategie zur Verfügung.

Kontakt:
Sandra Frick
Assistentin des Vorsitzenden der Geschäftsleitung
Glarner Kantonalbank
8750 Glarus
Telefon: +41 (0)55 646 75 02
E-Mail: medien@glkb.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG
Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Schweiz
Telefon: 0844 773 773
E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch
ISIN: CH0189396655
Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2434110

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2434110  13.11.2026 CET/CEST

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