KANTSU stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KANTSU präsentierte in der am 10.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,90 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KANTSU -40,250 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KANTSU im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,94 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 20,38 JPY. Im letzten Jahr hatte KANTSU einen Gewinn von -84,440 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,27 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 18,35 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net