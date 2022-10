Kanye West will Twitter-Alternative Parler kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Rapper Kanye West (45) will die bei Anhängern von Ex-Präsident Donald Trump und rechten US-Amerikanern populäre Twitter-Alternative Parler kaufen. Es gebe eine grundsätzliche Übereinkunft mit dem Musiker, teilte das Unternehmen Parlement Technologies, zu dem der Kurznachrichtendienst gehört, am Montag mit. Der Verkauf solle noch in diesem Jahr abgewickelt werden. Nähere Details etwa zum Preis teilte das Unternehmen zunächst nicht mit.

Parler bezeichnet sich als eine auf Redefreiheit ausgerichtete Online-Plattform. Die noch vergleichsweise kleine Plattform war als eine Art Twitter-Kopie gestartet, auf der alles erlaubt war. Weil Beiträge entdeckt wurden, die unter anderem zu Gewalt gegen konkrete Personen aufriefen und den Nationalsozialismus verherrlichten, war Parler zeitweise aus Apples App Store entfernt worden.

West, der sich mittlerweile Ye nennt, war in den vergangenen Tagen sowohl von Instagram als auch von Twitter zumindest vorübergehend gesperrt worden, nachdem er unter anderem mit Medienberichten zufolge antisemitischen Kommentaren für Aufsehen gesorgt hatte. Der Musiker, der mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian vier Kinder hat, zählt zu den erfolgreichsten Rappern der Welt. Er arbeitet unter anderem auch als Mode-Designer./cah/DP/men