Kanzhun veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Kanzhun hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0,930 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,90 Prozent auf 2,81 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,36 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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