Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,90 Prozent auf 2,81 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,36 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 HKD. Im Vorjahresquartal hatten 0,930 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Kanzhun hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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