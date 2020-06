Kanzlei: Wirecard-Anleger können Schadensersatz fordern

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleger des insolventen Bezahldienstleisters Wirecard haben laut einer Anwaltskanzlei weiterhin Anspruch auf Schadensersatz gegen das Unternehmen. Zwar müssten die Forderung von Anlegern in Wirecard-Aktien, -Anleihen und -Derivaten in der Insolvenz hinten anstehen.

"Wir haben derzeit Anzeichen dafür, dass aber werthaltige Ansprüche gegen die Wirtschaftsprüfer EY und möglicherweise sogar die Bafin bestehen könnten", sagte der Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht Michael Leipold laut einer Pressemitteilung seiner Kanzlei. Bei der Finanzaufsicht Bafin habe "sogar der oberste Chef erhebliche Fehler eingeräumt".

Die Wirtschaftsprüfer hätten anscheinend über mehrere Jahre falsche Jahresabschlüsse des DAX-Konzerns testiert. Anlegern seien dadurch Informationen vorenthalten, in dessen Kenntnis sie das Investment nicht getätigt hätten, so die Kanzlei.

Ansprüche auf Schadensersatz könnten sich daher für alle Anleger ergeben, die zwischen dem 24.02.2016 und dem 18.06.2020 Wertpapiere gehandelt haben.

EY geht bei Wirecard derweil von einem umfassenden und konspirativen Betrug aus. Das Testat für den Jahresabschluss 2019 hatten die Wirtschaftsprüfer Wirecard wegen gefälschter Unterlagen verweigert.

Der DAX-Konzern hatte am Donnerstag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung einen Insolvenzantrag gestellt. Auch für Tochtergesellschaften seien entsprechende Anträge möglich. Wirecard drohte die Kündigung von Krediten im Umfang von 1,3 Milliarden Euro Ende Juni. Am Montag hatte Wirecard einräumen müssen, dass Bankguthaben bei zwei philippinischen Banken in Höhe von mehr als 1,9 Milliarden Euro wahrscheinlich nicht existieren.

