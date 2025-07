Kanzler Merz ist gegen Feiertags-Debatte

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will sich an der Debatte über die Streichung von Feiertagen nicht beteiligen. "Das kommt hoch wie das Ungeheuer von Loch Ness", sagte der Regierungschef auf seiner Sommer-Pressekonferenz in Berlin. "Regelmäßig ist so eine Diskussion da - ehrlich gesagt: Ich führe sie nicht." Ohnehin werde über die meisten Feiertage nicht auf Bundesebene entschieden, sondern bei den Ländern.

Zur Ankurbelung der Wirtschaft braucht es laut Merz auch positives Denken: "Wir brauchen eine bessere Grundstimmung in Deutschland", betonte der Kanzler. "Für uns ist so häufig das Glas halbleer statt mal zu sagen, es ist halbvoll. Ich würde sogar sagen, es ist dreiviertel voll, wir müssen nur jetzt den letzten Rest leisten."/ax/DP/jha