DAX25.581 +2,2%Est506.360 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 +1,7%Nas25.767 -1,1%Bitcoin54.009 +2,4%Euro1,1435 +0,5%Öl71,73 +0,8%Gold4.125 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel so hoch wie nie zuvor -- Wall Street uneins -- KNDS-IPO auf Eis -- Tesla-Bulle empfielt SpaceX -- Reformpaket, Amazon, Palantir, Chipaktien, Bayer, BYD, Micron im Fokus
Top News
Juni 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen Juni 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
CrowdStrike-Aktie heute deutlich tiefer - Aktiensplit viertelt den Kurs CrowdStrike-Aktie heute deutlich tiefer - Aktiensplit viertelt den Kurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kanzler Merz kommt überraschend zu Parteitag der CDU NRW

02.07.26 19:47 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich überraschend zum Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU am Samstag in Düsseldorf angekündigt. Es habe sich "ein Zeitfenster ergeben", sagte ein Sprecher der CDU NRW auf Anfrage und bestätige damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Merz werde auch vor den Delegierten reden.

Zunächst hatte es geheißen, dass Merz, der seinen Wahlkreis im Sauerland hat, nicht zu der intern als "Arbeitsparteitag" betitelten Konferenz kommen werde. Die rund 680 NRW-Delegierten wollen am Samstag die Inhalte des Wahlkampfs des mitgliederstärksten CDU-Landesverbands vorbereiten. In NRW wird im April 2027 ein neuer Landtag gewählt.

Alle Augen auf Merz

Im Mittelpunkt des Parteitags sollte ursprünglich der Bericht des Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Hendrik Wüst stehen. Nun dürften sich alle Augen auf Merz richten, nachdem die schwarz-rote Koalition in Berlin ein großes Reformpaket vorgelegt hat.

Ende Mai hatte es tagelange Spekulationen über einen möglichen Wechsel an der Spitze der Bundesregierung von Merz zu Wüst gegeben. Wüst hatte die Wechselgerüchte als "Quatsch" zurückgewiesen und Merz seine volle Unterstützung zugesichert./dot/DP/he