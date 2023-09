Kanzler Scholz eröffnet am Montag Nationale Luftfahrtkonferenz in Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) - Unter dem Motto "Luftfahrt: innovativ und klimaneutral" treffen sich am Montag (10.00 Uhr) in Hamburg hochrangige Politiker und Luftfahrtexperten zur 3. Nationalen Luftfahrtkonferenz. Im Zentrum der Veranstaltung bei der Lufthansa Technik unweit des Airports steht die Transformation der Luftfahrt hin zur Klimaneutralität. Offiziell eröffnet wird die Konferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will zum Thema "Klimaschutztechnologie und Transformation der Luftfahrt" sprechen, Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zum Thema "Mobilität der Zukunft gestalten".

Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird auf der Konferenz erwartet. Die Metropolregion gilt als der weltweit drittgrößte zivile Luftfahrtstandort nach dem französischen Toulouse (Airbus (Airbus SE (ex EADS))) und dem US-amerikanischen Seattle (Boeing (Boeing)). Der Interessenverband Hamburg Aviation zählt rings um die Ankerunternehmen Airbus mit seinem Werk in Finkenwerder, Lufthansa mit ihrer in Hamburg ansässigen Wartungstochter Lufthansa Technik und dem Flughafen selbst rund 300 Unternehmen und Institutionen mit rund 40 000 Beschäftigten.

Nach Angaben des Bundesverkehrsministerium knüpft die 3. Nationale Luftfahrtkonferenz an die Treffen in Leipzig 2019 und Berlin 2021 an. Globale Mobilität sei ohne den Luftverkehr kaum denkbar. Doch ohne eine perspektivische Klimaneutralität werde eine nachhaltige Mobilität nicht realisierbar sein. Das Spannungsfeld aus globalen Mobilitätsbedürfnissen und den gesellschaftlichen Anforderungen an eine vorausschauende Klimaschutzpolitik werde deshalb im Fokus der Konferenz stehen.

Aus der Wirtschaft werden unter anderem der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, Carsten Spohr, Airbus-Technik-Direktorin Sabine Klauke sowie die Chefs der MTU (MTU Aero Engines) Aero Engines AG und von Diehl Aviation, Lars Wagner und Jörg Schuler, erwartet. Auch die Präsidenten der Luftfahrt-Interessenverbänden BDL und BDLI, Jost Lammers und Michael Schöllhorn, haben ihr Kommen angekündigt - ebenso wie IG Metall-Vorstand Jürgen Kerner und Verdi-Vize Christine Behle.

Kurz vor Beginn der Konferenz wollen Umweltgruppen gegen weitere Steigerungen im Luftverkehr demonstrieren. Die Umweltorganisationen BUND Hamburg, Robin Wood Hamburg und Initiativen gegen Flugverkehr kündigten an, vor dem Werkstor der Lufthansa Technik (9.00 Uhr) ihren Forderungen nach einer drastischen Reduktion des Flugverkehrs als wirksame und dringend notwendige Maßnahme für mehr Klimaschutz Nachdruck zu verleihen./klm/DP/he