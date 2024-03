Kanzler Scholz hebt Bedeutung der Autoindustrie für Deutschland hervor

SINDELFINGEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Bedeutung der Automobilindustrie für Deutschlands Wirtschaft hervorgehoben. "Deutschland ist ein Land, in dem die Wirtschaft sehr daran hängt, dass wir erfolgreich sind, beim Bauen von Automobilen", sagte Scholz am Montag bei einem Besuch von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) in Sindelfingen. Mercedes-Benz sei mit der Geschichte des Landes und seiner Fähigkeit, Fahrzeuge zu produzieren und weltweit zu exportieren, unmittelbar verbunden.

Auf Einladung von Betriebsratschef Ergun Lümali nahm Scholz zunächst an einer Betriebsversammlung teil, ehe es für den Bundeskanzler auf eine Teststrecke ging, wo Scholz sich selbst hinter das Lenkrad setzte. Zum Schluss stand noch eine Werksführung auf dem Programm, bei der sich Scholz auch mit Beschäftigten des Autobauers austauschte.

In Sindelfingen werden nach Angaben von Mercedes-Benz Fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse - wie etwa die S-Klasse, die Mercedes-Maybach S-Klasse oder der EQS - gefertigt. Insgesamt arbeiteten am Standort 35 000 Beschäftigte, davon 21 500 in der Produktion. Im vergangenen Jahr wurden in Sindelfingen rund 220 000 Autos produziert, wie Mercedes-Benz mitteilte.