Kanzler Scholz trifft Johnson zu Antrittsbesuch in London

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der Debatten über Sanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine reist Kanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Freitag nach London. Bei seinem Antrittsbesuch beim britischen Premierminister Boris Johnson dürften der Krieg Russlands gegen die Ukraine und dessen Folgen im Mittelpunkt stehen. Beide Länder arbeiten in der G7-Gruppe der führenden westlichen Industriestaaten und in der Nato zusammen an Sanktionen gegen Russland und dessen Präsidenten Wladimir Putin.

Ob neben dem russischen Krieg in der Ukraine viel Zeit für eine Diskussion über die Folgen des Brexits bleibt, ist offen. Großbritannien war Anfang 2021 aus der Europäischen Union (EU) ausgetreten. Deutsche Wirtschaftsvertreter hatten angesichts des Krieges kürzlich eine Nachverhandlung des Brexit-Vertrags verlangt.

Großbritannien ist für Scholz der sechste Antrittsbesuch in einem Land außerhalb der Europäischen Union seit seiner Vereidigung vor gut vier Monaten. Zuvor war er in den USA, der Ukraine, Russland, Israel und der Türkei.

Spannend dürfte der gemeinsame öffentliche Auftritt von Scholz und Johnson am Nachmittag werden. Beide unterscheiden sich stark in ihrem Politikstil. Zwar ist für Johnson die "Partygate"-Affäre um Feiern im Corona-Lockdown wegen des Krieges in der Ukraine öffentlich eher in den Hintergrund getreten. Die Polizeiermittlungen in diesem Zusammenhang sind aber noch nicht abgeschlossen. Scholz ist dagegen für einen sehr nüchternen Auftritt und Arbeitsstil bekannt./bk/DP/zb