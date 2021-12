Kanzler Scholz weiter unentschlossen beim Thema Olympia-Boykott

PARIS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat noch keine Entscheidung über einen möglichen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking getroffen. "Was die Entwicklung der Olympischen Spiele betrifft, ist es in der Tat so, dass wir noch das Gespräch mit vielen anderen suchen, weil wir hier abgestimmt agieren wollen", sagte der SPD-Politiker am Freitag nach seinem Antrittsbesuch bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dies sei auch gut so.

Macron verwies hingegen noch einmal auf seine Äußerungen vom Vortag. Er hatte da deutlich gemacht, dass er einen diplomatischen Boykott für nicht hilfreich hält.

Bislang haben sich Länder wie Kanada und Großbritannien einer US-Initiative angeschlossen, die vorsieht, keine Regierungsvertreter zu den Winterspielen vom 4. bis 20. Februar 2022 entsenden. China steht wegen Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit Uiguren und Tibetern, wegen der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong und Drohungen gegen Taiwan in der Kritik.