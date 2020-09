Kanzleramt: Labore in Frankreich und Schweden bestätigen Nawalny-Befund

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Speziallabore in Frankreich und Schweden haben nach Angaben der Bundesregierung den Befund aus Deutschland im Fall Nawalny bestätigt, in dem eine Vergiftung mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe festgestellt worden war. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in einer Erklärung mit.

Die Bundesregierung habe "mit Frankreich und Schweden weitere europäische Partner um eine unabhängige Überprüfung des deutschen Nachweises anhand erneuter Proben von Herrn Nawalny gebeten", hob er hervor. "Die Ergebnisse dieser Überprüfung durch Speziallabore in Frankreich und Schweden liegen nunmehr vor und bestätigen den deutschen Nachweis."

Zudem erklärte Seibert, die Bundesregierung habe die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OVCW) in die Analyse von Beweismitteln im Fall Nawalny einbezogen. Die OVCW habe "Proben von Herrn Nawalny entnommen und die nötigen Schritte eingeleitet, um diese durch Referenzlabore der OVCW untersuchen zu lassen", teilte der Regierungssprecher mit.

Unabhängig von den noch laufenden Untersuchungen der OVCW hätten "nun bereits drei Labore unabhängig voneinander den Nachweis eines Nervenkampfstoffes aus der Nowitschok-Gruppe als Ursache der Vergiftung von Herrn Nawalny erbracht". Seibert mahnte Moskau deshalb erneut zu einer Erklärung. "Wir erneuern die Aufforderung, dass sich Russland zu den Geschehnissen erklärt", betonte er. Berlin stehe mit seinen europäischen Partnern "in engem Austausch zu weiteren Schritten".

