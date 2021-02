Kanzleramt will Deutschland mit Innovationsprogramm "updaten"

BERLIN (Dow Jones)--Mit einem neuen Innovationsprogramm will die Bundesregierung Gründern und Start-ups zum Durchbruch verhelfen. "Wir wollen sicherstellen, dass Innovationen dort ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden", sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) zum Auftakt von "UpdateDeutschland" in Berlin. Mit Blick auf die Bewältigung der Corona-Pandemie, den Klimaschutz und die Digitalisierung sei die Aufgabe "riesig". Es gehe darum, "dass wir auch morgen noch Weltmarktführer sind", so Braun.

Ziel des Programms ist es, Ideen mit konkreten Herausforderungen der Zivilgesellschaft und der öffentlichen Verwaltung zusammenzubringen und weiterzuentwickeln. "Update Deutschland bietet die Chance für eine echte digitale Bewegung", sagte Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU). Im Rahmen von UpdateDeutschland können ab sofort Projektideen eingereicht werden. Vom 19 bis 21. März sollen sie in einem geplanten Matchathon und Hackathon bewertet werden. Angaben zu Fördergeldern wurden nicht gemacht.

