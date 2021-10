Kanzleramtschef kritisiert geplante Abschaffung harter Corona-Regeln

Berlin (Reuters) - Kanzleramtchef Helge Braun hat kritisiert, dass die drei Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP künftig den Maßnahmenkatalog von Ländern und Kommunen bei der Corona-Bekämpfung deutlich verkleinern wollen.

"Ich finde das sehr problematisch, weil eine abschließende Bundesregelung besonders betroffenen Ländern und Regionen die Möglichkeit nimmt, auf eigene Verantwortung weitergehende Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wenn es vor Ort erforderlich ist", sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Er rate zur Flexibilität und in diesem Winter weiter zur Vorsicht.

"Die Behauptung, wir hätten es bereits jetzt nur noch mit einer ausklingenden Pandemie zu tun, die nur noch nachlaufende Schutzmaßnahmen erfordert, ist objektiv nicht richtig", sagte Braun. SPD, Grüne und FDP wollen mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes etwa Lockdowns, Ausgangssperren und Schulschließungen unmöglich machen, halten aber an weniger schwerwiegenden Auflagen wie etwa der Maskenpflicht und Hygienekonzepten fest.

Die Bundesländer hätten im Moment noch den gesamten Instrumentenkasten der Pandemiebekämpfung zur Verfügung, sagte Braun. Sie seien jedoch unterschiedlich stark betroffen, auch weil der Anteil der Geimpften sich in den Ländern stark unterscheide. Zugleich bot der geschäftsführende Kanzleramtschef eine Bund-Länder-Beratung über die Corona-Lage an. "Wenn sich die Länder mit der Bundesregierung koordinieren wollen, stehen wir selbstverständlich immer zur Verfügung", sagte er.

Braun, der ausgebildeter Arzt ist, warnte davor, dass die Krankenhäuser an ihre Grenzen stoßen könnten. "Der knappe Faktor ist das Personal. Viele Ärzte und Pfleger, insbesondere auf den Intensivstationen, arbeiten seit Ausbruch der Pandemie am Limit. Deren Belastbarkeit ist nicht unendlich", warnte er. Bei steigenden Fallzahlen von Ungeimpften würden durch zunehmende Covid-Hospitalisierungen bald wieder in vielen Regionen Einschränkungen bei der Gesundheitsversorgungen in anderen Bereichen drohen.

Eine neue Gefahr durch sogenannte Impfdurchbrüche, bei denen sich bereits Geimpfte anstecken, sah Braun nicht. Die Impfung biete einen guten Schutz vor einer Infektion. Bei einem Impfdurchbruch verhindere sie meistens einen schweren Verlauf. "Die absolute Überzahl der Patienten auf den Intensivstationen sind ungeimpft." Für Beschränkungen für Geimpfte jenseits der sogenannten AHA-Regeln gebe es deshalb keinen Grund mehr, betonte er.