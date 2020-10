Kanzleramtschef verteidigt neuen Teil-Lockdown

BERLIN (Dow Jones)--Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat die neuerlichen drastischen Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verteidigt. Die zweite Infektionswelle sei in der Lage, die Krankenhäuser binnen sechs Wochen zu füllen und das Gesundheitssystem zu überlasten, sagte er im ARD-Morgenmagazin. Das am Mittwochabend beschlossene Maßnahmenpaket für den November sei daher gut, vorausgesetzt, dass die Bevölkerung mitmache.

"Unser Ziel ist, dass wir wieder mehr wirtschaftliches Leben im Dezember und auch mehr private Kontakte in der Weihnachtszeit möglich machen", sagte Braun. Zugleich habe die Regierung den Anspruch, dass den besonders betroffenen Wirtschaftsbranchen in diesem Monat besonders geholfen werde. Dazu haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten weitere 10 Milliarden Euro an Finanzhilfen beschlossen, um den Betrieben bis zu 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats zu erstatten.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) forderte eine schnelle Auszahlung der Entschädigungszahlungen. "Wir verbinden dies mit der Erwartung, dass die Hilfen für alle Unternehmen der Gastronomie, Hotellerie und der Cateringwirtschaft schnell und unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden", sagte die Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges der Rheinischen Post. "Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand, die Verzweiflung wächst."

Scharfe Kritik an den Beschlüssen kam von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP). Diese halte er "in Teilen für rechtswidrig", sagte er der Zeitung. "Wenn die Runde der Regierungschefs Maßnahmen verabredet, die bereits mehrfach von Gerichten aufgehoben wurden, wie das Beherbergungsverbot, dann ignorieren die Beteiligten bewusst die Gewaltenteilung." Kubicki rief alle Betroffenen auf, rechtliche Mittel gegen diese Maßnahmen einzulegen.

