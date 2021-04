Kanzlerin Merkel mit Verband an linker Hand - Strecksehnenriss

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel muss seit einigen Tagen wegen einer schmerzhaften Verletzung eine weiße Verbandsschiene am linken Mittelfinger tragen. "Der Mittelfinger der linken Hand wurde wegen eines Strecksehnenrisses infolge einer unglücklichen Bewegung medizinisch versorgt", teilte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag auf Anfrage mit. Merkel hatte sich bereits vor einigen Tagen an der Hand verletzt./klü/bk/DP/fba